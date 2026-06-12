Во Владимирской области 20 педагогов получают компенсацию за наем жилья

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Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» реализуется программа «Земский учитель». И по ней 20 педагогов в 2026 году получили компенсацию за наем жилья. Размер компенсации составляет 1 миллион рублей, который выплачивает сразу один раз.

В Правительстве в качестве примера участника программы привели Екатерину Лавринович из Ковровского района. Она преподаёт русский язык и литературу. Её педагогический стаж - 13 лет. И она стала участницей программы.

Попасть в программу могут учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Для получения выплаты они должны переехать в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, либо в ЗАТО по типу Радужного. При этом по программе учитель должен отработать пять лет со дня заключения договора.