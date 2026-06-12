Во Владимирской области ФСБ пресекла поставку нелегальных мигрантов

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УФСБ России по Владимирской области сообщает, что в Александровском районе поймали двоих выходцев одной из стран СНГ, которые занимались завозом во Владимирскую область нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Один из них был 1992 года рождения, второй - 2000-го.

Парочка завозила мигрантов в Александровский район, где трудоустраивала их на одно из местных коммерческих предприятий. До того, как их деятельностью занялись сотрудники ФСБ, они успели легализовать таким образом более 10 иностранцев. При этом они не только размещали иностранцев и распределяли их работу, но еще и распределяли денежное вознаграждение за ту работу, что делали мигранты.

В июне 2026 года ФСБ на основе материалов, переданных Александровским отделом МВД, завело уголовное дело на обоих по части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции).