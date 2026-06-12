Во Владимире представители УНР-17 устроили пикет перед областным министерством

11 июня во Владимире неожиданную форму принял конфликт двух компаний, занимающихся вывозом мусора. Сразу несколько СМИ написали, что перед зданием министерства природопользования Владимирской области выстроились несколько мусоровозов компании УНР-17.
В УНР-17 причину выхода на такой своеобразный пикет объяснили тем, что на Марьинском полигоне им ограничили время на выгрузку сортированного мусора до четырех часов, а этого якобы не хватает, так как мусора больше. И он продолжает копиться. В какой-то момент к представителям компании вышел министр природопользования Юрий Самодуров, он пообещал решить вопрос.
Уже вечером Правительство Владимирской области у себя в соцсетях разместило информация, что конфликта имеет место между УНР-17 и «Спецтехавто». При этом областные власти изучают доводы обеих сторон и пытаются решить спор с наименьшими проблемами для населения.
«Приоритетом всех принимаемых решений является обеспечение бесперебойного вывоза ТКО от населения», - приводят цитату Юрия Самодурова в "белом доме".