В Меленках житель соседнего региона за нетрезвую поездку лишился автомобиля

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю Рязанской области, обвинявшемся в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.

Судом установлено, что ранее мужчину уже лишили прав на полтора года и оштрафовали за поездку за рулем в пьяном виде, но это его не остановило. В марте 2026 года он вновь сел за руль своей «Лады» пятнадцатой модели и отправился в поездку. Однако в деревне Лехтово Меленковского округа его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, вину в совершении преступления автолюбитель признал.

Меленковский районный суд с учетом всех обстоятельств дела признал рязанца виновным и приговорил к 320 часам обязательных работ, лишив права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Его «Лада» пятнадцатой модели была конфискована в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.