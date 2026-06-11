Владимирское УФСБ задержало организаторов тайной миграции латиноамериканцев

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 34 и 26-летний выходцы одной из стран СНГ задержаны сотрудниками силового ведомства в связи с их причастностью к преступной группе и организации канала нелегальной миграции жителей одного из государств Латинской Америки.

По версии следствия, задержанные нелегально привезли латиноамериканцев в Александровский округ, где те все также нелегально трудились на одном из коммерческих предприятий. В общей сложности члены преступной группы легализовали около 10 человек.

Согласно договоренностям, двое задержанных занимались размещением в Александровском округе тех латиноамериканцев, у которых подходил к концу или вовсе истек срок законного пребывания в России. Кроме того, они контролировали их работу, а также распределяли между мигрантами зарплату.

На днях по данному факту заведено уголовное дело, которое расследуют следователи отдела полиции по Александровскому округу.