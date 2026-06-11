В ряде домов Коврова отключили газ из-за неисправности вентканалов

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В Коврове жители ряда домой остались без газа. Это решение принято из-за неисправности дымовых и вентиляционных каналов, сообщает филиал № 3 АО «Газпром газораспределение Владимир».

Подача газа приостановлена по следующим адресам: ул. Грибоедова д. 56, ул. З. Космодемьянской д. 17, ул. Л. Чайкиной д. 36, ул. Лесная д. 3, д. 5, ул. Летняя д. 27, д. 31, д. 35, д. 43, д. 49, д. 55, д. 88, ул. Моховая д. 1, д. 2, д. 3,д. 4, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, ул. О. Кошевого. д. 1, д. 6, д. 7, д. 9, д. 11 д. 12 д. 13, д. 15, ул. Социалистическая, д. 3, ул. Урожайная, д. 100.

Для возобновления подачи газа жителям отключённых квартир необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Управляющие компании должны устранить замечания по дымовым и вентиляционным каналам, провести повторную проверку и передать соответствующие акты в газораспределительную организацию. Только после этого подача газа может быть возобновлена.