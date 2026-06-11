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НовостиОбщество11 июня 2026 11:50

Во Владимире изменится работа светофора у здания областного правительства

Для сокращения времени простоя решено убрать фазу для пешеходов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, с 18 июня текущего года на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта, что у здания Правительства Владимирской области, произойдет серьезное изменение. Касается оно изменения количества фаз.

Как известно, сейчас данный светофор имеет пять фаз: четыре для движения автомобилей (включается каждая сторона перекрестка в отдельности против часовой стрелки), а также отдельная фаза для пешеходов со всех направлений.

Теперь же власти города решили убрать фазу для пешеходов, совместив их с фазами машин, поворачивающих направо. Таким образом, люди будут идти через дорогу одновременно с автомобилями. При этом для предупреждения водителей будут установлены специальные бело-лунные секции с изображением пешехода и стрелкой. Такие светофоры среди автолюбителей более известны, как «белые человечки».

По мнению горадминистрации, сокращение пешеходной фазы позволит повысить пропускную способность данного перекрестка.