Владимирскому филиалу фонда "Защитники Отечества" исполнилось три года

фото с сайта Правительства Владимирской области

10 июня в Патриаршем саду состоялось торжественное собрание по случаю трёхлетия Владимирского филиала фонда «Защитники Отечества».

За время работы филиал принял свыше 13 тысяч обращений граждан, более 96 процентов из них решено положительно, остальные – в работе и на контроле. Более 14 тысяч консультаций даны по телефону. Совместно с юридическим сообществом была оказана правовая поддержка по более чем 5 тысячам обращений.

- Сейчас планируем открытие дополнительных отделений в Муроме, Коврове и Александрове. Социальные координаторы работают во всех муниципальных округах области. Они обеспечивают комплексное персональное сопровождение ветеранов спецоперации, их родных, семей погибших и без вести пропавших, – сообщила руководитель Владимирского филиала фонда «Защитники Отечества» Светлана Никитина.