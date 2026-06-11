Во Владимирской области отремонтируют 21 км дорог, входящих в опорную сеть

Фото Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 196 километров дорог. При этом 21,2 километра дорожного полотна относятся к опорной сети региона.

То есть речь идет о тех дорогах, что соединяют между собой не только муниципалитеты, но и регионы. Очевидно, что большая часть таких трасс относятся к федеральному уровню. Но есть и дороги областного значения. Во Владимирской области к таким участкам относят 15 дорог общей протяжённостью 610 километров. Но отремонтируют их не все.

В 2026 году будут обновлены 10 участков на 6 дорогах. В Меленковском районе отремонтируют 5,5 километра дороги "Касимов – Муром – Нижний Новгород", в Судогодском и Селивановском округах - 5,1 км дороги "Владимир – Муром – Арзамас", в Суздальском районе - 4,8 км дороги "Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский", в Кольчугинском и Юрьев-Польском округах - 2,6 км дороги "Юрьев-Польский – Кольчугино", в Петушинском районе - 2,3 км дороги "Покров – Новосёлово – Киржач и в Гороховецком округе - 0,9 км дороги "Муром – М-7 «Волга»".

Уже завершены работы в Петушинском районе и в Юрьев-Польском округе. Там выполнено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, укрепление щебнем и планировка обочин.