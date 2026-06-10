Выставлено на торги здание бывшего Владимирского тракторного завода

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На сайте «ГИС Торги» в реестре лотов размещены сведения о продаже здания, расположенного во Владимире по адресу: улица Тракторная, дом 43. Речь идет об одном из объектов, расположенных на территории бывшего Владимирского тракторного завода.

Уточняется, что общая площадь продаваемого сооружения составляет чуть более 1132 квадратных метров, построено здание в 1972 году и является государственной собственностью. Продавцом является Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области.

Также уточняется, что сооружение находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта или демонтажа.

Начальная цена лота составляет 6 миллионов 310 тысяч рублей, шаг аукциона предложен в размере 63 тысяч 100 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 июня.