Власти Владимирской области ищут поставщика трубки для ангиографа ГБ №4

Фото: Правительство Владимирской области

Похоже, скандал вокруг сломанного ангиографа Городской больницы №4 города Владимира в скором времени закончится.

Так, 10 июня на сайте госзакупок России от имени Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области размещен тендер на поиск подрядчика, который должен поставить рентгеновскую трубку для ангиографа Azurion 3 M15 для нужд ГБ №4 города Владимира.

Начальная стоимость контракта составляет 33 миллиона 738 тысяч 682 рубля. Заявки подаются до 18 июня, а уже 22 июня власти региона должны определить будущего поставщика комплектующих.

Подрядчик обязан будет поставить трубку ангиографа в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, при этом предусмотрен период тестовой эксплуатации, который завершится в феврале 2027 года. Однако ввести оборудование в эксплуатацию должны не позже пяти рабочих дней после завершения поставки. Таким образом, уже в июле сломанный ангиограф ГБ №4 должны починить.