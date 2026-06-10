На одного жителя Владимирской области приходится 3 банковских карты

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На одного жителя Владимирской области приходится в среднем три банковские карты.

Всего на начало апреля текущего года в регионе было выпущено 4,2 миллиона банковских карт. За первый квартал владимирцы совершили по ним 144 миллиона транзакций на 256 миллиардов рублей.

Почти 98 процентов всех операций были безналичными: оплата товаров и услуг, переводы другим людям, обязательные платежи. На снятие наличных в банкоматах пришлось чуть более 2 процентов операций. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 4 процента до 3,4 миллионов рублей.

Объем безналичных операций составил 195,8 миллиарда рублей и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентов. Сумма снятия наличных также уменьшилась на 6 процентов до 60,2 миллиарда рублей.

По словам заведующего сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Василия Иванова, снижение числа операций связано с переходом жителей на современные способы оплаты. Новые технологии позволяют платить без карты.