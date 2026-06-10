В Курлово местного жителя убили из-за сна в ботинках и грязной одежде

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 63-летний житель города Курлово Гусь-Хрустального округа обвиняется в совершении убийства.

По версии следствия, 22 февраля к нему в гости пришли двое приятелей из числа местных жителей.

Мужчины стали пить алкогольные напитки, и в какой-то момент один из гостей оказался настолько пьян, что уснул на кровати в верхней одежде и грязной обуви. Последнее обстоятельство не понравилось хозяину, и тот попросил второго гостя отвести уснувшего домой. Однако тот отказался и ушел.

Тогда хозяин попытался разбудить 46-летнего приятеля, и стал избивать его, нанеся не менее 17 ударов руками, сломанным табуретом, а также ножкой от табурета и обухом топора. В итоге он нанес ему сильную травму головы, от которой гость скончался на месте.

Об избиении гостя хозяин рассказал по телефону сестре и лег спать, а утром пошел к знакомому, где его задержали сотрудники Росгвардии.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.