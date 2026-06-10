Иван Грибов может покинуть пост прокурора Владимирской области

Иван Грибов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас 9 июня сообщил о том, что в Совфед поступило представление Президента России для проведения консультаций, связанных с новыми назначениями в органах прокуратуры.

Речь идет о назначении руководителей надзорных ведомств Республики Дагестан, Республики Башкортостан, а также Саратовской и Ростовской областей.

Андрей Клишас уточнил, что на должность прокурора Республики Башкортостан предлагается назначить Ивана Грибова. Именно он сейчас трудится в должности прокурора Владимирской области, на которую был назначен в 2023 году.

Интересно, что прежний прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин также был переведен на должность главы надзорного ведомства Республики Башкортостан.

Консультации по кандидатурам комитеты Совфеда проведут 16 июня текущего года.