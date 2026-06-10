Владимирская область принимает заявки на целевое обучение

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Во Владимирской области стартовала заявочная кампания по формированию предложений на заключение договоров о целевом обучении на 2026 год.

Работодатели, которые ранее направили запросы и получили подтверждение выделенных мест, должны разместить итоговые предложения на специализированном портале до 16 июня. Всего в текущем году в регионе предусмотрено более 800 целевых мест.

Заявки принимаются на Единой цифровой платформе «Работа России».

«Благодаря нацпроекту «Кадры» целевое обучение из точечной меры поддержки превратилось в системный инструмент развития экономики. Теперь предприятия могут выстроить долгосрочную кадровую политику, минимизировать риски дефицита и подготовить специалистов под свои задачи полностью за счёт федерального бюджета», – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.