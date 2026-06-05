Над Владимирской областью сбили украинские беспилотники

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Министерства обороны России, с 8 до 14 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В зону атаки попали 14 территорий, в том числе и Владимирская область.

Надо отметить, что последнее сообщение от РСЧС об угрозе беспилотников было получено утром. Опасность до сих пор не отменили.

Напоминаем, при атаке БПЛА нужно найти укрытие или упасть на землю, закрыв голову руками. Если вы в помещении, то лучше отойти от окон, переместиться в ванную, туалет или коридор. Не паникуйте, и если произошел первый удар, не выходите из укрытия, потому что может последовать еще один.