Житель Коврова получил 2,5 года колонии за мошенничество с памятниками

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Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве. 42-летнего жителя Коврова признали виновным в совершении 8 преступлений данной направленности.

Как уточнили в прокуратуре Владимирской области, мужчина на сайтах частных объявлений размещал рекламу от не существующей организации ООО «Камнетес33» о возможности изготовления и установки памятников на кладбищах. По телефону мужчина договаривался о заказе, затем брал с клиентов предоплату, вот только потом никаких памятников не делал. Стараясь тянуть время, он придумывал разные отговорки, ссылаясь на возникшие трудности с изготовлением памятника, невозможность его установки из-за слишком сырой земли и прочих причинах.

Всего он успел заключить 8 договоров на изготовление и установку памятников. Ущерб жителям Владимира и области составил свыше 850 тысяч рублей. Суд в итоге приговорил жителя Коврова к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Двое потерпевших сумели через суд взыскать более 80 тысяч рублей. Остальным жертвам преступлений ущерб осужденный возместил добровольно. Приговор в законную силу не вступил.