Во Владимирской области поймали подростка, обслуживавшего сим-боксы

Кадр из оперативной съемки Следкома.

Во Владимире несовершеннолетний заключен под стражу по обвинению в незаконном обслуживании сим-боксов в составе организованной группы, сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области. На 16-летнего парня завели уголовное дело по статье 274.3 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2026 года молодой человек в поисках заработка просматривал объявления в одном из мессенджеров. Откликнувшись на одно из предложений, он договорился работать на организованную преступную группу, которая занималась установкой и функционированием SIM-боксов, при помощи которых злоумышленники, в том числе из-за рубежа, могли совершать массовые обзвоны в целях мошенничества, передачи заведомо ложных сообщений об актах терроризма и иных преступлений.

С марта 2026 года подросток ездил по стране, получал от курьеров SIM-боксы, приобретал необходимые технические устройства и устанавливал оборудование в указанных ему арендованных квартирах, в том числе в Москве, Смоленске, Иваново, Костроме. В мае 2026 года он добрался до Владимира. Здесь он остановился в квартирах на улицах Студенческой и Новгородской. 13 мая его задержали на въезде в город. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили при нем чемодан с техникой, необходимой для работы SIM-боксов.

Подросток признал вину, подробно рассказал о своем участии в преступлениях.В Следкоме просят отметить вклад в поимку молодого человека региональных УФСБ и Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД.