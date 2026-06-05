Во Владимире дело о хищении у граждан свыше 120 миллионов рублей передано в суд

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что они передали в суд уголовное дело о хищении у граждан свыше 120 млн рублей. По сообщению таких СМИ, как "Зебра-ТВ" и "Чеснок", дело заведено в отношении известного владимирского риэлтора Александра Иоффе.

В самой же прокуратуре имя директора риэторской фирмы не называют, лишь говорят, что он обвиняется в совершении 58 преступлений связанных со статьей "мошенничество в крупном и особо крупном размерах".

По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2020 года по май 2024 года убеждал граждан заключать с его организацией договоры займа. Люди платили деньги в надежде, что эти инвестиции потом приведут к высоким процентам. Однако в прокуратуре поясняют, что на самом деле преступная схема представляла собой "финансовую. пирамиду". Часть денег шла на создание видимости, будто бы съема действительно работает. То есть ряду заемщиков частично выплачивались проценты. А еще часть средств шла на погашение задолженности с истекшим сроком. Но большая часть денег шла непосредственно риэлтору в карман, говорят в прокуратуре. В действительности возглавляемая им организация инвестиционную деятельность не вела.

В итоге, в прокуратуре оценили общий ущерб, причиненный потерпевшим, в 120 млн рублей.Теперь судьбу риэлтора будет решать Ленинский районный суд города Владимира.