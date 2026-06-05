фото СУ СКР по Владимирской области

Во Владимирской области произошла еще одна трагедия на воде. 4 июня в Киржаче утонул 12-летний мальчик.

Как сообщает региональный Следком, подросток приехал в город к своей родственнице из другого региона. Вместе со своей двоюродной сестрой он пошел гулять. Не сообщив взрослым, дети пришли к мосту через реку Киржач в микрорайоне Красный Октябрь. Подросток вошел в воду, и вскоре его стало уносить течением. В результате мальчик утонул.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это второй несчастный случай на воде, в результате которого погибли дети. Всего же с начала года в водоемах погибло 8 человек.