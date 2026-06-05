Ветеран Великой Отечественной войны из Владимира скончался на 99 году жизни

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Глава города Владимира Сергей Волков сообщил, что на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Владимира Борис Павлов. Почетный гражданин города был призван на фронт в феврале 1945 года.

Между прочим, чтобы попасть на войну, Борис Николаевич после получения повестки прошагал 50 километров по снегу до сборного пункта. После службы в резерве добровольцем он отправился на Дальний Восток, где участвовал в Советско-Японской войне. После демобилизации в 1951 году, его жизнь была связана со службой во внутренних войсках. Там он прослужил целых 36 лет, пройдя путь от рядового до полковника.

После выхода в отставку Борис Николаевич отработал 6 лет старшим научным сотрудником литовского агропромышленного института сельского хозяйства, а потом вместе с супругой переехал во Владимир к младшему сыну. Здесь он занялся активной общественной работой, проводил уроки мужества для подрастающего поколения.

Борис Павлов – кавалер множества орденов и медалей, среди которых особое место занимают орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», орден «За заслуги в ветеранском движении», орден Доблести РСВ.