Страховой рынок Владимирской области превысил 4,4 млрд рублей

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Владимирское отделение Центробанка России сообщило, что страховой рынок региона активно рос в первом квартале 2026 года. Он достиг суммы в 4,4 миллиарда рублей. При этом на страхование жизни пришлось две трети объема взносов.

В основном жители Владимирской области оформляли полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) со сроком до 1 года. Также с января по март владимирцы купили около 123 тысяч полисов ОСАГО на 563 миллиона рублей (количество договоров выросло в 1,4 раза). При этом средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась почти на треть - до 4,6 тысячи рублей. По словам управляющей владимирским отделением Банка России Татьяны Сидоровой, данные тенденции связаны со значительным увеличением продаж краткосрочных полисов. Взносы по страхованию автокаско выросли на 12% до 329 млн рублей. Увеличению сборов способствовали рост продаж новых автомобилей и выданных автокредитов, а также расширение спроса на страхование подержанных автомобилей.

Количество жалоб на страховщиков по итогам I квартала 2026 года снизилось на 14% до 24 претензий — в значительной степени за счет жалоб, связанных с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО.