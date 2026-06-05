Директор риэлторской фирмы похитил у владимирцев более 120 миллионов рублей

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Директора владимирской риэлторской фирмы обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый с июня 2020 по май 2024 года убеждал клиентов заключать с возглавляемой им организацией договоры займа и передавать ему деньги для их дальнейшего инвестирования на условиях выплаты высоких процентов.

Завладевая деньгами, мужчина использовал часть из них для функционирования разработанной им преступной схемы - создания видимости осуществления риэлтерской компанией высокодоходной деятельности путем частичной выплаты процентов лицам, ранее предоставлявшим деньги в виде займов, и погашения задолженности с истекшим сроком, пояснили в областной прокуратуре.

Остальными деньгами обвиняемый распоряжался по своему усмотрению. В действительности возглавляемая им организация инвестиционную или иную деятельность, связанную с использованием привлеченных денежных средств, не вела. Общий ущерб превысил 120 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.