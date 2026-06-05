Владимирская область заключила на ПМЭФ соглашения с регионами России и Беларуси

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Авдеев подписал соглашения о межрегиональном сотрудничестве. Одно из них – с председателем Витебского областного комитета (Республика Беларусь) Александром Рогожником.

По словам Авдеева, сотрудничество с Витебской областью открывает для Владимирской области новые перспективы. Особенно ценно оно в контексте создания в регионе стекольного кластера и технопарка. Дело в том, что под Витебском находится предприятие ОАО «Полоцк-Стекловолокно», занимающееся производством композиционных материалов и стекловолокна. Впрочем, власти 33 региона планируют укреплять взаимодействие по многим направлениям: промышленность, сельское хозяйство, инвестиции и инновации, здравоохранение и образование, культура, туризм и спорт.

А еще Владимирская область будет наращивать двухстороннее сотрудничество с Ульяновской областью. Соглашение об этом подписали губернаторы Александр Авдеев и Алексей Русских. В ближайшее время регионы обменяются бизнес-миссиями. Представители Ульяновской области пригласили владимирских коллег познакомиться с экономическим, промышленным и инвестиционным потенциалом своего региона, а также принять участие в форуме «Деловой климат в России», который пройдёт в Ульяновске 4 декабря.