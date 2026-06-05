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НовостиОбщество5 июня 2026 6:09

Владимирская область продолжает помогать подшефному Кировскому

Там проводятся необходимые ремонтные работы
Виктория СУХОВА
фото со страницы г. Кировское Шахтерского м.о. в ВК

фото со страницы г. Кировское Шахтерского м.о. в ВК

Владимирская область продолжает помогать подшефному городу Кировское на разных объектах.

Так, например, 33 регион определил подрядчика для капитального ремонта скатной крыши в доме № 6 на улице Театральной. В ремонт входит восстановление покрытия с частичной заменой стропильной системы, балок, водостоков. Работы должны быть завершены до 1 октября текущего года.

Также аварийно-восстановительная бригада из Владимира отремонтировала игровые конструкции на детской игровой площадке рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом.

А еще Владимирская область прислала в Кировское сборную прогулочную веранду для детского сада № 19 Шахтерского округа. Веранда оборудована скамейками и защитит малышей от дождя и солнца во время прогулок.