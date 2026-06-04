скрин с видео администрации Владимира

Во Владимире обновляют дворовые корты и площадки, которые находятся на балансе детско-юношеского центра «Молодежный». Финансирование выделено в рамках областной субсидии на содержание спортивной инфраструктуры, а также из городского бюджета.

19 из 21 хоккейного корта уже полностью заменены на современные пластиковые конструкции. Они долговечны, эстетичны и отлично выдерживают любые погодные условия.

На кортах, которые находятся у дома 20 на улице Жуковского и у дома 7 на улице Соколова-Соколенка уложили новое покрытие из мягкой резиновой крошки. В скором времени здесь будут установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота.

До конца года планируют обновить последние два корта. Работы пройдут по адресам: ул. Юбилейная, д. 22 и ул. Белоконской, д. 10.