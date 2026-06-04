Смертельное ДТП в Собинском округе: "Газель" врезалась в автомобиль дорожников

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Утром 4 июня на 163 километре автодороги М-7 «Волга» в Собинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 31-летний водитель "Газели" ("2834DK") ехал со стороны Владимира в направлении Москвы. Неожиданно он потерял контроль над управлением и врезался на стоявший в левой полосе грузовой автомобиль "КАМАЗ", за рулем которого находился 26-летний водитель. Автомобиль прикрывал дорожный разметчик HOFMANN, который наносил разметку на проезжую часть.

В результате ДТП водитель "Газели" скончался на месте. Проверку дорожного происшествия проводят сотрудники Госавтоинспекции.