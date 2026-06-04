Владимирского пианиста депортируют на пять лет в Армению

фото со страницы Акоба Оганесяна

Известный владимирский пианист Акоб Оганесян сообщил о том, что его депортируют в Армению на пять лет.

На своей странице в социальных сетях музыкант написал, что живет во Владимире с детства, здесь находятся его родные и друзья. Несмотря на это, за все эти годы он так и не смог получить российское гражданство. Его родители стали гражданами РФ, когда он уже был взрослым.

- Скоро у меня заберут телефон, и я смогу выходить на связь лишь по понедельникам и четвергам, - отметил Акоб Оганесян.

Также музыкант попросил оказать финансовую помощь. Реквизиты карты можно найти на его странице ВКонтакте.