Во Владимире приступили к озеленению разворотного кольца на улице Балакирева

скрин с видео МКУ "Зеленый город"

4 июня специалисты МКУ «Зеленый город» приступили к высадке растений на пересечении проспекта Строителей и улицы Балакирева.

Данная локация будет посвящена памяти выдающегося российского флотоводца, адмирала и первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева.

В центре архитектурно-ландшафтной композиции будет установлен тематический арт-объект — якорь. В рамках озеленения территории специалисты высадят клены, декоративные яблони, гортензии, кизильник, спиреи, а также оформят клумбы из однолетних цветов.