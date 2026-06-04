В Муроме будут судить 16-летнего подростка, которы был курьером мошенников

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Муромский городской прокурор утвердил обвинительное заключение против 16-летнего жителя города Выкса Нижегородской области. Он обвиняется в трех эпизодах мошенничества.

Было установлено, что в феврале текущего года подросток вступил в сговор с неизвестными и выполнял роль курьера, забирая деньги у обманутых его кураторами пенсионеров.

Во всех случаях аферисты представлялись подругами внучек потерпевших, сообщали бабушкам ложную информацию о якобы произошедших авариях и необходимости оказания экстренной платной медпомощи. Женщины соглашались передать им свои сбережения. После этого по указанным адресам приезжал курьер-подросток и забирал деньги. Общий ущерб составил 360 тысяч рублей, рассказывают в областной прокуратуре.

Всего подросток заработал 25 тысяч рублей. В ходе уголовного расследования он и его родственники возместили причиненный ущерб на 135 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.