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НовостиОбщество4 июня 2026 10:59

Во Владимирской области завершается посевная кампания

В этом году в регионе будет засеяно более 250 тысяч гектаров
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области завершается посевная кампания. В этом году в регионе будет засеяно более 250 тысяч гектаров – из них 34 тысячи гектаров составят озимые культуры, также будут посеяны технические и пропашные культуры.

Например, в Собинском округе яровой сев выполнен на 90 процентов – посеяно 11,7 тысяч гектаров из 12,8 тысяч гектаров. Агроном сельхозпредприятия «Бабаево» рассказала, что что сейчас идёт активная заготовка кормов на зиму. Больше всего используется люцерна, так как она более питательная, но также выращивают клевер и однолетние травы.

- В этом году предусмотрены средства на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, поддержку производства и реализацию зерна, на компенсацию части затрат на приобретение энергонасыщенной техники, – отметила начальник отдела растениеводства, плодородия почв и механизации Министерства сельского хозяйства Оксана Фёдорова.