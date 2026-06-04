На пожаре во Владимире эвакуировали 13 человек, среди которых 3 детей

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Утром 4 июня во Владимире, в доме 8 на улице Василисина произошел пожар.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона.

Прибыв на место, пожарные увидели густой черный дым на 6-ом этаже. С места пожара было эвакуировано 13 человек , из них 3 детей. К счастью, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 12 человек личного состава МЧС России.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.