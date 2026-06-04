Экс-губернатор Светлана Орлова осмотрела стенд Владимирской области на ПМЭФ

скрин с видео Правительства Владимирской области

В северной столице продолжается Петербургский международный экономический форум. В не принимает участие и Владимирская область.

4 июня стенд 33-региона осмотрела бывший губернатор, а ныне аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Вместе с ней с достижениями области познакомилась известный тренер по художественной гимнастике, Герой Труда Российской Федерации Ирина Винер.

На стенде Владимирской области представлен потенциал более 100 ведущих компаний региона. Фасады украшают мультимедийные экраны, рассказывающие о достижениях владимирцев. В центре внимания – арт-объект «Цветущий лев», выполненный скульптором Михаилом Блиновым.

В Правительстве региона говорят, что главная идея экспозиции — показать результат труда, таланта и души мастеров и промышленников региона.