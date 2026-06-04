В Кольчугинском районе замначальника полиции арестовали за взятку

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Заместителя начальника ОМВД по Кольчугинскому району Алексея Куликова задержали за взятку. По решению суда, его заключили под стражу.

В областном УМВД факта не отрицают: "Оперуполномоченными собственной безопасности регионального управления МВД России выявлены факты противоправных действий сотрудника ОМВД России "Кольчугинский". По решению начальника УМВД России по Владимирской области сотрудник уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям".

Следственные органы подробностей уголовного дела пока не раскрывают.

Ранее, в областной полиции сообщали, что в 2012 году Алексей Куликов окончил московский университет МВД России, с 2017 года начал работать в Кольчугино участковым. В 2020 году он возглавил подразделение. Также он был заместителем начальника ОМВД по Кольчугинскому району.