Более 5 тысяч выпускников Владимирской области сдают ЕГЭ по русскому языку

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4 июня выпускники Владимирской области пишут ЕГЭ по русскому языку. На экзамен зарегистрировано 5059 человек, сообщает Министерство образования региона.

Для проведения экзаменов задействовано 54 пункта проведения экзамена региона. Там присутствуют представители родительской общественности, аккредитованные общественные наблюдатели.

Все задействованные пункты оснащены стационарными металлодетекторами, а также средствами подавления сигналов подвижной связи, во всех задействованных аудиториях было обеспечено онлайн-видеонаблюдение.

Для получения аттестата необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 40 баллов.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 18 июня.