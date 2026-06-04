Прокуратура выявила нарушения в работе Марьинского полигона

фото прокуратуры Владимирской области

Владимирская природоохранная прокуратура вместе со специалистами Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и министерства природопользования и экологии Владимирской области проверили работу Марьинского полигона в Камешковском районе. Свалка эксплуатируется ООО «СпецТехАвто».

Было выявлено, что по мере размещения отходов часть из них своевременно не пересыпается изолирующим грунтом, неизолированные отходы имеются и на уже нерабочих картах. С северной стороны полигона нет ограждения. Перехватывающие обводные каналы, отводящие поверхностные (ливневые) стоки, не очищены от отходов, отмечают в надзорном ведомстве.

На генерального директора ООО «СпецТехАвто» и организацию заведено дело об административных правонарушениях по статьям "несоблюдение экологических требований при эксплуатации иных объектов капительного строительства" и "несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления".

Санкция последней статьи предусматривает штраф в размере до 450 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Директору организации внесено представление. Устранение нарушений контролируется надзорным ведомством.