Кулинары Владимирской области испекли 5-метровую брускетту

скрин с видео со страницы Фифо Кейтеринг

Во Владимирской области создали кулинарный шедевр. На одной из свадеб молодожены решили удивить гостей большой брускеттой. Специалисты Фифо Кейтеринг смело взялись за дело.

Они смогли испечь брускетту длиной 5,23 метра, а гости и молодожены выложили сверху начинку! Получилась не просто закуска, а настоящий гастрономический арт-объект, который стал настоящим украшением свадьбы.

Кулинары решили подать заявку на включение блюда в Книгу рекордов России!

Напомним, что в 2024 году во Владимирской области уже был установлен кулинарный рекорд. Мастера из Петушинского района испекли гигантский покровский пряник размером 2 на 3 метра и весом около 200 кг. Эксперты внесли покровский пряник в книгу рекордов России как самый большой продукт в стране.