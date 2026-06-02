Семья из Меленковского округа удостоена медалей ордена «Родительская слава»

С сайта Правительства Владимирской области. Фото предоставлены семьёй Сытовых

Указом Президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалями ордена «Родительская слава» награждены Алексей и Юлия Сытовы из Меленковского округа. В их семье – семеро детей: шестеро родных и один приёмный.

Алексей Сытов – пенсионер МВД России. В органах внутренних дел служил с 1994 по 2016 год. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, имеет государственные и ведомственные награды. Юлия Сытова более 20 лет работает медсестрой в Ляховском детском доме.

Старший сын пошёл по стопам отца: он – ветеран боевых действий. С января по апрель находился в командировке в зоне проведения СВО на территории новых регионов России.

Семья Сытовых активно участвует в жизни муниципального образования, в разных конкурсах и соревнованиях. B 2013 году удостоены Почётного знака «Родительская слава Земли Владимирской».

Девиз семьи – «Чем больше детей, тем больше счастья». Им руководствуются и дети Сытовых. Их старшая дочь – уже сама мама троих детей.