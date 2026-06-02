Жителя Кольчугино могут привлечь к уголовной ответственности за электросамокат

В Кольчугино прокуратура провела проверку по факту ДТП с участием электросамоката. 9 мая двое несовершеннолетних упали с самоката и получили травму.

Было установлено, что в июле 2024 года местный житель купил электросамокат KigooKirin G Pro Max мощностью 1600 Вт. По своим техническим характеристикам он относится к транспортным средствам, требующим водительского удостоверения.

При этом мужчина разрешил пользоваться самокатом своему 15-летнему сыну, у которого не было прав. Вечером 9 мая мальчик передал самокат своему 13-летнему приятелю. Он поехал кататься, посадив сзади на самокат своего 14-летнего друга. Выбрав небезопасную скорость, подросток не справился с управлением, и оба мальчика упали. Они получили серьёзные травмы головы и были госпитализированы в ОДКБ, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор направил материалы в СК для решения вопроса об уголовном преследовании владельца самоката по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющего опасность для жизни несовершеннолетнего".