Александр Бастрыкин поручил проверить разбитую дорогу в Петушках

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки по информации о разбитой дороге в Петушках.

По информации СМИ, на протяжении 20 лет дорога на улице Красноармейской, ведущая к домам и социальным объектам, находится в непригодном состоянии: асфальта нет, на грунтово-щебеночном полотне образовались многочисленные ямы, во время дождя дорогу размывает. Из-за этого по ней сложно не только ездить, но и ходить.

Кроме того, вдоль дороги не оборудованы тротуары, уличное освещение отсутствует. Многочисленные обращения жителей в профильные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Владимирской области организована проверка. Бастрыкин велел доложить о ее результатах и об организации ремонтных работ.