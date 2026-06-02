Власти Владимирской области контролируют вывоз твердых коммунальных отходов

Губернатор Александр Авдеев провёл совещание по вопросу вывоза твердых коммунальных отходов.

Как сообщил министр природопользования и экологии Юрий Самодуров, доля ТКО, направленных на захоронение, составила 90,9 процента, переработали же 40,2 процента. К 2030 году показатель необходимо увеличить (захоронение не более 50 процентов, 100-процентная обработка).

С начала года сложилась неблагоприятная обстановка с вывозом отходов в Селивановском округе. Причина – смена подрядчика регионального оператора «ЭКО-транс».

С приходом тепла всё чаще фиксируются случаи захламления контейнерных площадок посторонними отходами. Особенно остро этот вопрос стоит в Вязниковском, Александровском и Киржачском округах. Основной причиной является сезонное увеличение числа дачников и гостей из соседних регионов.

Губернатор призвал органы местного самоуправления усилить контроль за соблюдением требований к содержанию контейнерных площадок, оперативно вывозить отходы, запрещённые к складированию, и организовать эту работу с другими собственниками.