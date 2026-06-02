НовостиОбщество2 июня 2026 11:25

3 июня из-за Крестного хода перекроют центр Владимира

С 9 до 10 будут изменены маршруты движения общественного транспорта
Виктория СУХОВА
фото Владимирской епархии

3 июня с 9 до 10 часов во Владимире ограничат движение транспорта. Это связано с проведением Крестного хода из Боголюбова до Успенского собора.

Будет закрыто движение по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направляться в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Лыбедской магистрали.

Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов №№ 1 и 5 и автобусы маршрутов №№ 12С, 15, 22, 25, 26С, 28 проследуют в объезд участка закрытия - по улице Гагарина и Лыбедской магистрали до площади Фрунзе. Далее по обычному маршруту.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда, а пассажиров — учитывать изменения при планировании поездок.