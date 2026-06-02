Муромский «Кристалл» стал чемпионом суперфинала турнира «Золотая шайба»

Фото Федерации хоккея Владимирской области.

24-29 мая в Нижегородской области прошёл суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Владимирскую область представляла команда из Мурома «Кристалл» под руководством тренера-преподавателя Спортивной школы олимпийского резерва Сергея Рвачёва. И муромские юные хоккеисты камня на камне не оставили от своих соперников.

Ежегодные состязания разделены на дивизионы по территориальному принципу и проходят в четыре этапа: муниципальный, региональный, финальный и суперфинал. Во всероссийских финалах участвуют по 64 команды в каждом дивизионе. В суперфинал выходят четыре победителя в каждой возрастной группе – они разыгрывают титул чемпиона сезона и «Кубок стихий». В этом году в суперфинале сыграли 16 команд из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Московской, Сахалинской и Ярославской областей, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краёв, Башкортостана, Крыма, Татарстана и Санкт-Петербург.

В ходе турнира наши ребята со счётом 7:2 переиграли сверстников из Архангельска, затем команду из Казани – 5:1, а в заключительный день «Кристалл» не оставил никаких шансов представителям Сахалина, разгромив их со счётом 10:0. Это уже вторая победа для Мурома в подобных соревнованиях: в 2018 году муромляне выиграл турнир среди команд 2007 – 2008 годов рождения.