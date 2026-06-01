В Гусь-Хрустальной ЦРБ провели пожарно-тактические учения

В Гусь-Хрустальной Центральной районной больнице провели пожарно-тактические учения.

По легенде учения, пожар произошел в здании поликлиники в рентген кабинете на 1-ом этаже. Причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар распространился по помещению, произошло сильное задымление.

Персонал вызвал пожарных и эвакуировал всех людей из здания поликлиники.

Первое отделение сформировало звено ГДЗС и отправилось на поиски очага возгорания, второе отделение установило автоцистерну на пожарный гидрант, проложило магистральную линию для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ на тушение пожара.

Условный пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. В учениях приняли участие 14 человек личного состава и 5 единиц техники.