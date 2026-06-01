В июне во Владимирской области выплатят пенсии досрочно

Во Владимирской области выплаты пенсий через банки за июнь будут выплачены досрочно из-за совпадения дат доставки с выходными днями. Таким образом, 5 июня выплатят пенсию за 6-е число, а 19 июня - за 21-е.

Также 5 июня получат ежемесячную денежную выплату ветераны боевых действий. 11 июня пенсии будут перечислены по привычному графику, отмечают в региональном отделении Социального фонда.

Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.

Напоминаем, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 июня. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 июня.