Предприниматель из Судогды получил иск за использование чужого бренда огурца

Во Владимирском арбитражном суде завершилось дело о незаконном использовании товарного знака на семена огурца. Причем московская фирма подавшая иск, в какой-то момент требовала с предпринимателя из Судогда 4,6 миллиона рублей!

Иск был подан еще весной 2025 года. В нем «Селекционная фирма Гавриш» из Москвы требовала наказать ИП Козлов И. В. за то, что те продавали на маркетплейсе «Wildberries» семена огурцов марки «Огурец КУРАЖ ультра F1». Причем москвичи владели правами на бренд «Огурец КУРАЖ F1». В разное время правообладатели просили взыскать с предпринимателя из Владимирской области разные суммы. В какой-то момент ценник достиг размера в 4 миллиона 619 тысяч 916 рублей. Потом была сумма около 2 миллионов.

Однако в итоговом решении арбитражного суда Владимирской области к взысканию была названа другая сумма - 348 тысяч 180 рублей, а также 10 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Такую сумму высчитали из стоимости самих семян, а также количества проданных пакетиков.