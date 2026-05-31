Во Владимире стартовал фестиваль белокаменного зодчества

31 мая в Центральном парке был дан старт фестивалю «Владимир - белокаменная столица».

Основное событие фестиваля - скульптурный симпозиум. 10 скульпторов из России и Беларуси в течение месяца создадут свои скульптуры из белого камня.

Жители и гости города смогут посмотреть как создаются работы, а также принять участие в разнообразных мероприятиях: программой предусмотрены мастер-классы, кинопоказы, пленэры, исторические квесты, познавательные квизы, тифлоэкскурсии.

Как рассказал глава города Сергей Волков, фестиваль запускает специальную номинацию в поддержку приграничных городов: художники и скульпторы смогут воплотить своё видение приграничного города — его духа, стойкости и особой атмосферы — в скульптуре, а готовый памятник будет передан Белгороду.

Символическим открытием фестиваля стали первые удары по камню специальными инструментами, применяющимися в работе скульпторов, которые нанесли Сергей Волков, Николай Толбухин и Игорь Черноглазов.