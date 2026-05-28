Во Владимире пройдет второй фестиваль белокаменного зодчества

Владимир уже во второй раз станет «Белокаменной столицей». В течение месяца в Центральном парке культуры и отдыха будут трудиться скульпторы из России и Беларуси.

Бесформенные белые глыбы они превратят в настоящие произведения искусства. При этом камень для своего будущего шедевра мастера выберут самостоятельно на Мелеховском карьере в Ковровском районе.

- В этом году на участие в фестивале конкурса «Владимир – белокаменная столица» была подана 31 заявка от скульпторов и представлено 75 эскизов. Конкурсная комиссия в итоге выбрала десять мастеров, - рассказали в администрации областного центра.

Если в прошлом году скульпторы создавали работы на тему защитников и семьи, то на этот раз темы звучат как «Владимир православный» и «Образы героев русской классической литературы».

Как их воплотят в своих произведениях авторы, можно будет видеть, ежедневно наблюдая за процессом работы. Как и в прошлом году, специальные шатры будут установлены для каждого из участников фестиваля.

Надо отметить, что некоторых мастеров жители Владимира уже видели в прошлом году. Среди них – Игорь Черноглазов, подаривший областному центру немало памятников, автор суздальчат Виталий Цагареишвили, Сергей Лопухов из города Обнинск, а также Алексей Сорокин из Республики Беларусь.

Такая скульптура украшает Центральный парк.

Остальные скульпторы приедут на фестиваль впервые. Создавать белокаменные шедевры будут Далгат Далгатов из Москвы, Анна Сосенская из Санкт-Петербурга, Андрей Мелюхов из Москвы (известен такими работами, как «Скорбь», «Молитва», памятник Вудро Вильсону, а также спортсменам и герою СВО Бахареву), Александр Миньков из Беларуси (в своих работах передает смысл существования человека через простоту и выразительность форм), Даниил Гильдерман из Екатеринбурга и самый молодой участник Александр Черемухин из города Кунгур Пермской области (ключевые работы: «Медитация», «Медведь-музыкант», «Сын полка»).

Торжественное открытие фестиваля «Владимир – белокаменная столица» состоится 31 мая в 12 часов.

Надо отметить, что некоторые скульптуры, созданные в прошлом году, уже украсили общественные пространства областного центра. Две из них появились в Центральном парке, одну поставили у Центрального роддома, еще одну – у Областного перинатального центра. Другие пока ждут своего места, возможно некоторые украсят новую смотровую за филармонией.