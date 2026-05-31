На предприятиях Владимирской области внедряют бережливое производство

Региональный центр компетенций Владимирской области начал реализовывать федеральный проект «Производительность труда» на предприятии «Оружейные мастерские» в Камешково.

Компания, выпускающая мини-погрузчики, технологическую мебель, гидроцилиндры и рукава высокого давления, стала новым участником нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Эксперты РЦК совместно с коллективом завода детально проанализируют производственные потоки, выявят потери и узкие места. На пилотном участке внедрят инструменты бережливого производства, что позволит сократить время выполнения операций, снизить запасы незавершённой продукции, повысить выработку на одного сотрудника и улучшить качество выпускаемой техники и комплектующих.

Проект на «Оружейных мастерских» – не единственный. С участием РЦК во Владимирской области к оптимизации приступили ещё два предприятия: «АвтоТехКом» и НТЦ «Владипор». На их площадках эксперты уже ведут диагностику процессов и обучение персонала.