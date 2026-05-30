Жители Владимирской области за неделю 253 раза сообщили о БПЛА

Министерство региональной безопасности Владимирской области подвело итоги последней недели мая. В частности, чиновники посчитали общее число звонков от жителей Владимирской области на номер 112, а также выяснили, по каким поводам они звонили.

В целом владимирцы звонили на данный номер 14 681 раз, что на 4,7% меньше, чем неделей ранее. Больше всего было звонков в пожарную службу - 481. Впрочем, пожарных стали беспокоить меньше. По сравнению с предыдущей неделей было отмечено снижение числа звонков в МЧС (на 26,5 процента меньше). А вот кого стали беспокоить чаще, так это представителей сферы ЖКХ. У них отмечен рост на 25,7 процента. Всего на проблемы коммунальной сферы жаловались 215 раз.

Если говорить о том, каких звонков еще стало меньше, то стоит отменить снижение обращений в ФСБ — 270 (-39,1%), аварийную службу газовой сети — 267 (-21,5%) и по системе ЭРА-ГЛОНАСС — 18 (-30,8%). Почти вдвое уменьшилось сообщений о БПЛА. То ли люди привыкли, то ли есть другие причины. Но всего о беспилотниках рассказывали 253 раза, что на 45,8% меньше, чем неделей ранее.